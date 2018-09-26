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а это его блог, Аксанов Нияз

kukmor

АКСАНОВ НИЯЗ

Вместо того, чтобы пытаться оправдать ожидания других - лучше определи свои собственные...

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Панорамная площадка Базилики Святого Иштвана/Стефана - маст си в Будапеште!!!
а это его блог, Аксанов Нияз
kukmor
September 26th, 17:54
Увидел кусочек голубого неба и сразу рванул к Базилике. Другого шанса увидеть освещенный солнцем Будапешт в этот приезд может и не быть.
:)
А тут ещё и закат как раз начинался:
.......................................
Зы. Всё снято на Huawei P20 Pro, я перестал с собой возить фотоаппарат вообще!



Будапешт, как на ладони:
















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21 comments :
( 21 comments Leave a comment )
  • 1
miihaaiil
2018-09-23 06:01 pm (UTC)
Замечательно!
(Reply) (Thread)
verafri
2018-09-23 06:13 pm (UTC)
Будет время и желание - посетите "Миниверсум". Очень прикольная экспозиция! Можно долго рассматривать и любоваться. Он в центре.
(Reply) (Thread)
kukmor
2018-09-23 06:16 pm (UTC)
Понял, завтра с утра в купальник надеюсь, а потом туда можно)
(Reply) (Parent) (Thread)
esya
2018-09-23 06:38 pm (UTC)
явно не телефоном :)
(Reply) (Thread)
kukmor
2018-09-23 06:51 pm (UTC)
Huawei P20 Pro
Я перестал возить с собой фотоаппарат
Потому что я его все равно не вытаскивал в итоге))) =
(Reply) (Parent) (Thread)
livejournal
2018-09-23 07:33 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal волжского региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
margosha_8
2018-09-23 08:26 pm (UTC)
Тени красивые!
(Reply) (Thread)
olga3018
2018-09-24 07:28 am (UTC)
да, очень крутой храм, наверх, к сожалению, не поднимались в связи с дефицитом времени))
(Reply) (Thread)
kukmor
2018-09-27 05:43 am (UTC)
читал про 300 ступенек
но за 150 рублей там на лифте очень быстро наверх подниматься оказалось
(Reply) (Parent) (Thread)
olga3018
2018-09-27 06:06 am (UTC)
на лифт летом очередь)))))
(Reply) (Parent) (Thread)
margosafronova
2018-09-24 12:04 pm (UTC)
Тесный город. То ли дело наш размах.
(Reply) (Thread)
desire_a
2018-09-24 05:34 pm (UTC)
Круто! аж захотелось побывать)
(Reply) (Thread)
kukmor
2018-09-27 07:20 am (UTC)
сработало!))))
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zlobin_aa
2018-09-27 04:14 am (UTC)
Твою мать, детализация на снимках потрясающая...
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kukmor
2018-09-27 05:42 am (UTC)
да
даже я скоро начну думать, что эти смартфоны стоят своих денег ;)))
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kukmor
2018-09-27 05:45 am (UTC)
и это все фото еще 10Мегапикселей
ну кроме тех что с зумом сняты

там можно на 40М снимать, просто зум уже не сделаешь, поэтому мне и 10 хватает))
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zlobin_aa
2018-09-27 07:18 am (UTC)
Ни слова больше, абый. Иначе мне придется смартфон менять...
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kukmor
2018-09-27 07:20 am (UTC)
ахаха))
скоро будет БОЛЬШОЙ обзор
я тебе первым ссылочку пришлю );)))
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zlobin_aa
2018-09-27 07:21 am (UTC)
Буду ждать 😂
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( 21 comments Leave a comment )
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Archive

Oct2018

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