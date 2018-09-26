Панорамная площадка Базилики Святого Иштвана/Стефана - маст си в Будапеште!!!

:)
А тут ещё и закат как раз начинался:
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Зы. Всё снято на Huawei P20 Pro, я перестал с собой возить фотоаппарат вообще!
Будапешт, как на ладони:
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Ржу:
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Я перестал возить с собой фотоаппарат
Потому что я его все равно не вытаскивал в итоге))) =
но за 150 рублей там на лифте очень быстро наверх подниматься оказалось
даже я скоро начну думать, что эти смартфоны стоят своих денег ;)))
ну кроме тех что с зумом сняты
там можно на 40М снимать, просто зум уже не сделаешь, поэтому мне и 10 хватает))
скоро будет БОЛЬШОЙ обзор
я тебе первым ссылочку пришлю );)))