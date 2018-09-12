:-))
Я увидел все это в соревнованиях, которые ханты проводят на своем ежегодном празднике оленевода, охотника и рыболова.
Там и так страсти кипели, а когда уже блогеры стали под оленей с фотиками бросаться... Такое началось! Веселый праздник.
:-))
зы. а для тех кто досмотрит до конца - бонус! Олени-улыбаки)
апд. обновляемый список с ссылками на остальные мои рассказы из этой поездки:
Несколько секунд из жизни бегущих оленей.
И снова в путь. На этот раз в Сургут и ХМАО.
Доброе утро! С приветом из ХМАО :)
Начало праздника и про подготовку к нему в д. Русскинской Сургутского района
Финиш гонок на оленьих упряжках на (ВИДЕО). Только что снял :)
Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;)
Тигриный секс Сургута и Матильды
Когда нибудь видели библиотеку в 6 этажей? (про филармонию и библиотеку в СурГУ)
Передвижная боевая машина блогеров :))
Сегодня в первый раз в жизни летал на вертолете. Видео полета в этом посте
За штурвалами Ми-26 и боинга
Угадайте, как из березового полена можно сделать памперсы, салфетки, полотенца и туалетную бумагу?
Поездка на стойбище
В этот день мы завтракали уже приехав на праздник - в чуме.
2. Входим в чум.
3. Вот тут мы расположились. Печка которая обогревала чум и на которой готовили еду была в центре.
Так что спереди шло тепло, а сзади было холодновато.
4. Нас угостили национальным блюдом. Кусочки теста и мясо в бульоне. Макароны в тайге ведь не водятся)
5. Очень много детей было на празднике. Они учатся в этой же деревне в интернате.
6. Желающие могли покататься в оленьих упряжках, коих тут было очень много. Дополнительный доход от праздника для ханты
7. Рядом с центральной площадью праздника, заставленого чумами развернулась бойкая торговля. Чего только здесь не было - одежда из кожи и меха, ягоды, орехи, мясо, меха, кожа, сувениры и прочее.
Удивила малина, как будто только собранная в тайге.
8.
9. Никогда в жизни не видел столько оленей.
10. Особо выделялись белые
11. Хаски всегда приятно встретить) Красавцы!
12. Мне понравились куклы. На которых не принято изображать лицо, так как считается что через него может вселиться злой дух
13. Ну и главный экш праздника - гонки на оленьих упряжках.
С неслабым призом. По снегоходу "Бурану" получали победители среди мужчин и среди женщин
Иногда две упряжки сталкивались.
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17. Вот такие завалы случались на старте, где все смешивалось в кучу и переворачивались сани тех кому не повезло (ни один олень при съемках не пострадал)
В мужском финале борьба была, более напряженной шла до последнего метра:
18. Первым в финале гонки среди женщин пришла, эта упряжка. Но... без хозяйки.
19. Победительница приехала позже (на фото она, перед финишем). Но вездесущие блогеры чуть не лишили ее заслуженного приза.
20. Олени увидев, на финишной линии блогеров резко свернули в сторону и остановились буквально за 3 метра до финиша.
21. Но все закончилось хорошо) Победители пересекли финиш пешком.
А на фото финиша упряжки, занявшая второе место:
22. А вот и незадачливая хозяка оленей, которые видимо хотели "Буран" больше всех и приехали первыми, но без нее...
23.
24. Победительница сказала, что она выиграла второй год подряд
Следующий пункт программы. Бег в национальных костюмах.
Сначала стартовали мужчины, а потом женщины сразу же, не дожидаясь их финиша
25. Женщины на старте
26.
27 Необычный вид спорта
28 Следующая маленькая спортивная трагедия случилась на финише мужчин. Резво обогнавший всех на финишной прямой бегун споткнулся, и...
29. Упал, упустив победу...
30. У женщин финиш прошел без приключений)
31. Спасибо организаторам огромное, за заботу и выделенный полный копмлект теплой одежды и обуви, иначе не удалось бы этот репортаж сделать. В "зимней" одежде своей я тут и полчаса бы не выдержал на улице. Хоть и не было очень холодно, но был сильный ветер. Эти дни были организованы при поддержке администрации Сургутского района. А мобильный интернет тут только Мегафоновский есть, как выяснилось
32. Очень красиво парили над всем этим парашютисты, которые прыгали с вертолета.
33.
34. Еще одно соревнование. Кто метче метнет аркан и схватит оленя (столб)
35.
36. Петля долетая до земли становилась такой широкой, что вот эта падая схватила
таки не только столб но и меня)
37.
Душевный праздник! Приятно было узнать что он расширяется и с каждым годом
на него приезжает все больше участников и гостей (в прошлом году было более 7000 человек)
:-)
Сейчас, мы остановились посреди, тайги. Чтобы написать посты в ЖЖ, пока ловит интернет. Сюр) вахтовка посреди тайги, забитая блогерами, пишущими посты :))
Дальше держим путь на стойбище, в гости к лесным ханты.
:)
Ваша запись опубликована в LJTimes
Re: Ваша запись опубликована в LJTimes
войдут в программу Сочи 2014
а то!
кормят супер)
строганина, рыба, мясо оленя + ягоды и пироги с ними и с рыбой
ну и первое второе из оленины :)
приценивался кто то из наших но дороговато оказалось
спасибо! :)
PS.Привезите Ксюше ханты-шубку.
:-))
Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra
Re: Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra
http://olga-fink.livejournal.com/761501.html
http://aquatek-filips.livejournal.com/501170.html.
http://mark-y.livejournal.com/205497.html
http://denis-balin.livejournal.com/3101230.html
http://denis-balin.livejournal.com/3101514.html
http://denis-balin.livejournal.com/3101795.html
http://stukalov-sergey.livejournal.com/371058.html
http://trynoff2010.livejournal.com/343010.html
http://kukmor.livejournal.com/1002926.html
http://lenka-kalinka.livejournal.com/192779.html
http://kyz-niza.livejournal.com/241097.html
http://kyz-niza.livejournal.com/241330.html
http://zizis.livejournal.com/243178.html
http://avpupkoff.livejournal.com/546886.html
http://avpupkoff.livejournal.com/547288.html
http://kukmor.livejournal.com/1003145.html
http://kukmor.livejournal.com/1003145.html
http://wasin.livejournal.com/125492.html
Drone Ray AKA трутень.
:)
а олени) да, прикольно вышли)
http://lenka-kalinka.livejournal.com/193110.html
http://kyz-niza.livejournal.com/241547.html
http://stukalov-sergey.livejournal.com/371407.html
http://igorek91.livejournal.com/11783.html
http://denis-balin.livejournal.com/3102086.html
http://trynoff2010.livejournal.com/343216.html
http://zizis.livejournal.com/243346.html
http://young-padavan.livejournal.com/27872.html
ну у них только финал был на длинное расстояние на самом деле)
думаю они привычные
Да, надеюсь они будут их хранить еще долго, ведь в наше время только их дети живущие в тайге могут это перенять, а городские уже не знают этого ничего
Пожалуйста)