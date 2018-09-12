?

Log in

No account? Create an account
а это его блог, Аксанов Нияз

kukmor

АКСАНОВ НИЯЗ

Вместо того, чтобы пытаться оправдать ожидания других - лучше определи свои собственные...

Previous Entry Share Next Entry
Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают!
kukmor
kukmor
September 12th, 11:33
Фотофиниш, свалка на масстарте, завалы и падения в шаге от первого места бывают не только на олимпиадах и гонках F1..............!
:-))
Я увидел все это в соревнованиях, которые ханты проводят на своем ежегодном празднике оленевода, охотника и рыболова.
Там и так страсти кипели, а когда уже блогеры стали под оленей с фотиками бросаться... Такое началось! Веселый праздник.
:-))
зы.  а для тех кто досмотрит до конца - бонус! Олени-улыбаки)

Resize of IMG_1115


апд. обновляемый список с ссылками на остальные мои рассказы из этой поездки:
Несколько секунд из жизни бегущих оленей.
И снова в путь. На этот раз в Сургут и ХМАО.
Доброе утро! С приветом из ХМАО :)
Начало праздника и про подготовку к нему в д. Русскинской Сургутского района
Финиш гонок на оленьих упряжках на (ВИДЕО). Только что снял :)
Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;)
Тигриный секс Сургута и Матильды
Когда нибудь видели библиотеку в 6 этажей? (про  филармонию и библиотеку в СурГУ)
Передвижная боевая машина блогеров :))
Сегодня в первый раз в жизни летал на вертолете. Видео полета в этом посте
За штурвалами Ми-26 и боинга
Угадайте, как из березового полена можно сделать памперсы, салфетки, полотенца и туалетную бумагу?
Поездка на стойбище


В этот день мы завтракали уже приехав на праздник - в чуме.
2. Входим в чум.

Resize of IMG_3739


3. Вот тут мы расположились. Печка которая обогревала чум и на которой готовили еду была в центре.
Так что спереди шло тепло, а сзади было холодновато.

Resize of IMG_3743


4. Нас угостили национальным блюдом. Кусочки теста и мясо в бульоне. Макароны в тайге ведь не водятся)

Resize of IMG_3746


5. Очень много детей было на празднике. Они учатся в этой же деревне в интернате.

Resize of IMG_3772


6. Желающие могли покататься в оленьих упряжках, коих тут было очень много. Дополнительный доход от праздника для ханты

Resize of IMG_3773

7. Рядом с центральной площадью праздника, заставленого чумами развернулась бойкая торговля. Чего только здесь не было - одежда из кожи и меха, ягоды, орехи, мясо, меха, кожа, сувениры и прочее.
Удивила малина, как будто только собранная в тайге.

Resize of IMG_3795


8.
Resize of IMG_3827


9. Никогда в жизни не видел столько оленей.

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra

10. Особо выделялись белые

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


11. Хаски всегда приятно встретить) Красавцы!

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


12. Мне понравились куклы. На которых не принято изображать лицо, так как считается что через него может вселиться злой дух

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra

13. Ну и главный экш праздника - гонки на оленьих упряжках.
С неслабым призом. По снегоходу "Бурану" получали победители среди мужчин и среди женщин
Иногда две упряжки сталкивались.

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


14.
Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


15.
Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


16.
Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


17. Вот такие завалы случались на старте, где все смешивалось в кучу и переворачивались сани тех кому не повезло (ни один олень при съемках не пострадал)

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra

В мужском финале борьба была, более напряженной шла до последнего метра:




18. Первым в финале гонки среди женщин пришла, эта упряжка. Но... без хозяйки.

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


19. Победительница приехала позже (на фото она, перед финишем). Но вездесущие блогеры чуть не лишили ее заслуженного приза.

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


20. Олени увидев, на финишной линии блогеров резко свернули в сторону и остановились буквально за 3 метра до финиша.

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra

21. Но все закончилось хорошо) Победители пересекли финиш пешком.
А на фото финиша упряжки, занявшая второе место:

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


22. А вот и незадачливая хозяка оленей, которые видимо хотели "Буран" больше всех и приехали первыми, но без нее...

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


23.

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


24. Победительница сказала, что она выиграла второй год подряд

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra

Следующий пункт программы. Бег в национальных костюмах.
Сначала стартовали мужчины, а потом женщины сразу же, не дожидаясь их финиша

25. Женщины на старте

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra

26.
Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


27 Необычный вид спорта

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


28 Следующая маленькая спортивная трагедия случилась на финише мужчин. Резво обогнавший всех на финишной прямой  бегун споткнулся, и...

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra

29. Упал, упустив победу...

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra

30. У женщин финиш прошел без приключений)

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


31. Спасибо организаторам огромное, за заботу и выделенный полный копмлект теплой одежды и обуви, иначе не удалось бы этот репортаж сделать. В "зимней" одежде своей я тут и полчаса бы не выдержал на улице. Хоть и не было очень холодно, но был сильный ветер. Эти дни были организованы при поддержке администрации Сургутского района. А мобильный интернет тут только Мегафоновский есть, как выяснилось

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


32. Очень красиво парили над всем этим парашютисты, которые прыгали с вертолета.

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


33.
Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


34. Еще одно соревнование. Кто метче метнет аркан и схватит оленя (столб)


35.
Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


36. Петля долетая до земли становилась такой широкой, что вот эта падая схватила
таки не только столб но и меня)

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra


37.
Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra

Душевный праздник! Приятно было узнать что он расширяется и с каждым годом
на него приезжает все больше участников и гостей (в прошлом году было более 7000 человек)
:-)

Сейчас, мы остановились посреди, тайги. Чтобы написать посты в ЖЖ, пока ловит интернет. Сюр) вахтовка посреди тайги, забитая блогерами, пишущими посты :))
Дальше держим путь на стойбище, в гости к лесным ханты.
:)



Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Subscribe to  kukmor

Posts from This Journal by “путешествия” Tag

promo kukmor август 24, 16:30 1750
Buy for 90 tokens
Ни за что не начинайте ...
Игра в ШАРИКИ! Здесь ;-) Старые работают под IE Внизу при загрузке появляется всплывающая панель с вопросом: разрешить ли сомнительное содержание. Надо ответить «Разрешить», и старые шарики заработают! Причём далее они будут работать всегда. + теперь есть дополнительно НОВЫЕ ШАРИКИ :)))…
518 comments :
( 518 comments Leave a comment )
prosto_vova
2013-03-25 06:04 am (UTC)
Нияз, твоя фотка с оленями пока лучшая на пару с Анашкевичем!
(Reply) (Thread) (Expand)

Ваша запись опубликована в LJTimes

livejournal
2013-03-25 06:05 am (UTC)
Редакторы LiveJournal посчитали вашу запись интересной и добавили ее в дайджест LJTimes по адресу: http://www.livejournal.com/ljtimes
(Reply) (Thread)

Re: Ваша запись опубликована в LJTimes

kukmor
2013-07-11 10:01 am (UTC)
гуд
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
patubor
2013-03-25 06:05 am (UTC)
надеюсь, что гонки на оленях
войдут в программу Сочи 2014
(Reply) (Thread)
kukmor
2013-03-26 11:33 am (UTC)
не поверите, но тут рассказывали что есть такое реальное предложения по какому то виду национальных единоборств :))
(Reply) (Parent) (Thread)
kukmor
2013-03-26 11:35 am (UTC)
привет Алексей!
а то!

кормят супер)
строганина, рыба, мясо оленя + ягоды и пироги с ними и с рыбой
ну и первое второе из оленины :)
(Reply) (Parent) (Thread)
frau_kam
2013-03-25 06:06 am (UTC)
Какие интересные унты, снизу мех. Прекрасные фотографии.
(Reply) (Thread)
kukmor
2013-03-26 11:35 am (UTC)
да, обувка классная
приценивался кто то из наших но дороговато оказалось


спасибо! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
amir_ana
2013-03-25 06:07 am (UTC)
Фото 18 и 23 великолепны. Ханты-женщины ослепительно прекрасны.

PS.Привезите Ксюше ханты-шубку.
(Reply) (Thread) (Expand)
makoto_poli
2013-03-25 06:07 am (UTC)
Какие красивые люди и звери на фотографиях.. Спасибо)
(Reply) (Thread)
kukmor
2013-03-26 11:39 am (UTC)
да) классный денек там провели
(Reply) (Parent) (Thread)
kukmor
2013-03-26 11:40 am (UTC)
мы поедем мы помчимся на оленях утром ранним
:-))
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra

livejournal
2013-03-25 06:14 am (UTC)
Пользователь falyosa сослался на вашу запись в записи «Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra» в контексте: [...] Оригинал взят у в Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra [...]
(Reply) (Thread)

Re: Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;) #ugraterra

kukmor
2013-07-11 10:03 am (UTC)
!!!
(Reply) (Parent) (Thread)
drone_ray
2013-03-25 06:19 am (UTC)
Яггоды круто, олени вообще супер, выразительные у них физиономии.
Drone Ray AKA трутень.
(Reply) (Thread)
kukmor
2013-03-26 11:42 am (UTC)
поели потом на стойбище клюкву морошку кедровые орешки
:)

а олени) да, прикольно вышли)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
hatyn
2013-03-25 06:20 am (UTC)
ну просто супер, очень интересно!
(Reply) (Thread)
kukmor
2013-03-26 11:43 am (UTC)
спасибо :) всегда пожалуйста!
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
kukmor
2013-03-26 11:45 am (UTC)
очень самобытное зрелище

ну у них только финал был на длинное расстояние на самом деле)
думаю они привычные

Да, надеюсь они будут их хранить еще долго, ведь в наше время только их дети живущие в тайге могут это перенять, а городские уже не знают этого ничего

Пожалуйста)
(Reply) (Parent) (Thread)
( 518 comments Leave a comment )
Archive

Sep2018

S
M
T
W
T
F
S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Самый оперативный способ связи со мной
эл. почта - niaz1977@gmail.com
Ссылки:
МОЁ ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС!!!
Откуда название - кУкмор
Как нам построили дом в Казани под ключ за 101 день! Начал 28 июля 2017 года! Регулярно публикую новые отчеты со стройки и отделки дома ЗДЕСЬ
Статистика блога есть здесь
ШАРИКИ!!! Поиграть ;)
Репортажи из блогерских поездок:
10.000км за 40 дней по 12 странам на ретро ПОБЕДАХ ГАЗ-М-20! Все отчеты из самой масштабной экспедиции моей жизни! 31 марта-9 мая 2015г. Волгоград-Берли
Камчатка и медведи!
Волшебный Алтай!
Армения и Ереван
Белград
Болгария
СЕРБИЯ
Берлин
Вена
НОРВЕГИЯ!
Ханты!Олени!Сургут
София
Будапешт
Словакия
Бухарест
Прага
МИНСК
Кишинев
Приднестровье
Якутия.Бриллианты
Байкал.Бурятия
Сарыкумы.Дагестан
Стамбул.Млн тюльпанов
Финляндия
Якутия.Ысыах
Мой забег факелоносца Олимпийских Игр
Sochi2014 - первые мои Олимпийские Игры
Великий Новгород
Яхтинг в Хорватии
Дагестан.Горные ГЭС
Волгодонская АЭС
Астана. Казахстан
Открытие Универсиады 2013
Нормандия и кальвадос
Башкирия
Чебоксары
Йошкар-Ола
Саратов
Самара
Хвалынск
Крым
Новороссийск
Ростов-на-Дону
Туннель под Босфором
Сталинград
Грозный
Алма-Ата
Курилы и Сахалин
Санкт-Петербург
Мирный
Сталинград70/Волгоград
Украина
Париж.Сенат и мушкетёр
Самара РОКнадВолгой
Прага первое знакомство
Египет и Израиль
День города Киева
Крит и розовые пески
Благотворительность и общественные проекты:
День Добрых Дел в Кукморе
Блогер против мусора 2011
Блогер против мусора 2012
Блогер против мусора 2013
Большие города говорят ДДДа!
Полезные ссылки:
Памятка для начинающего фотографа
Как вставить кнопки ФБ,Тви,G+,ВК
Все послы ЖЖ
Как я сделал парник для огурцов на навозе
Мама молодеет на глазах!
Ссылки на полезные сайты.
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,





Powered by LiveJournal.com