Праздник Ханты. Олимпийские игры отдыхают ;)

Люблю Венгерское консульство! ;-) Не пожадничали и дали мне визу на год - это значит в следующие 12 месяцев обязательно будут еще поездки, при готовой визе они всегда случаются ;) Так…

Медведи, которые ловят рыбу на расстоянии 10 метров от тебя - это Камчатка! И речь идет об их естественной среде обитания! Когда ты к ним подходишь осторожно, чтобы не спугнуть. А они продолжат ловить рыбу и дурачиться в свое…

Поездка в Дагестан. Красиво, удивительно, познавательно. Начинаю серию постов про поездку в Дагестан, где в рамках блог-тура, организованного РусГидро, мне предоставилась уникальная возможность посетить…

Турист Наткнулся на очень интересную книгу в лавке Стрелки. Начал читать, вот пара выдержек из предисловия:

Сарыкумский бархан или где закапывали абрека Саида в "Белом солнце пустыни" В этот день мы побывали в настоящей пустыне и почувствовали на себе, что это такое песчаная буря! Для этого не пришлось лететь в Африку ;-)…

Получил очередной спам от ЖЖ и вспомнилась мне высадка на маленький Курильский островок 6 лет назад Это было феерично, когда отошли от Игоря Фахрутдинова, ничего вокруг уже не было видно, с одного бока тихо плескался Тихий окен. Когда по рации…

Все отчеты из самой масштабной экспедиции моей жизни! 31 марта - 9 мая. Волгоград-Берлин-Москва! 10.000км за 40 дней по 12 странам на ретро ПОБЕДАХ ГАЗ-М-20! 12 столиц и 40 городов которые освобождали советские войска, более 100 мемориалов, где…

Волшебный день или как я познакомился с Алтаем! Сартакпай подарил нам вчера чудесную погоду для поездки в горы. Мы доехали до слияния Чуи и Катуни, где смешиваются реки двух разных цветов, по пути…